Maruchiyo Yamaokaya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maruchiyo Yamaokaya hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 43,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruchiyo Yamaokaya noch ein Gewinn pro Aktie von 37,17 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at