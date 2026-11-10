Marudai Food: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marudai Food hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 72,42 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at