11.11.2025 06:31:28
Marudai Food: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Marudai Food hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marudai Food ein EPS von 42,97 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 60,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
