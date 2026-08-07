Marudai Food mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Marudai Food hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 58,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,53 Milliarden JPY – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marudai Food 59,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at