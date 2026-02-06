Marudai Food veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Marudai Food hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Marudai Food 60,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at