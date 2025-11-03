Marufuji Sheet Piling gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marufuji Sheet Piling hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 75,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 67,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at