02.02.2026 06:31:29
Marufuji Sheet Piling stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Marufuji Sheet Piling hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 188,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 105,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
