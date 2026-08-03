Marufuji Sheet Piling stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marufuji Sheet Piling hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at