Maruha Nichiro Seafoods, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Maruha Nichiro Seafoods, lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 62,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 300,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maruha Nichiro Seafoods, 295,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at