Maruha Nichiro Seafoods, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maruha Nichiro Seafoods, hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 118,21 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 144,35 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 273,10 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 275,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at