Maruha Nichiro Seafoods, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruha Nichiro Seafoods, hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 268,31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 146,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Maruha Nichiro Seafoods, ein EPS von 153,97 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 105,89 Milliarden JPY gegenüber 1 078,63 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at