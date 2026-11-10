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10.11.2026 06:31:29
Maruha Nichiro Seafoods,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Maruha Nichiro Seafoods, hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 23,71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maruha Nichiro Seafoods, 39,40 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Maruha Nichiro Seafoods, im vergangenen Quartal 291,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maruha Nichiro Seafoods, 273,10 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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