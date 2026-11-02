Maruhachi Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maruhachi Securities stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at