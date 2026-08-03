Maruhachi Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maruhachi Securities hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 96,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,28 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 81,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 736,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at