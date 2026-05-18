MARUHACHI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MARUHACHI stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MARUHACHI ein EPS von 1,30 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat MARUHACHI 2,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 239,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte MARUHACHI ein EPS von 153,75 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 11,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at