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13.08.2026 06:31:29
MARUHACHI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MARUHACHI hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MARUHACHI ein EPS von 10,55 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MARUHACHI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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