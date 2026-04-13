Maruhachi Warehouse: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Maruhachi Warehouse hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,25 Milliarden JPY – ein Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruhachi Warehouse 1,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at