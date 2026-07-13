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13.07.2026 06:31:29
Maruhachi Warehouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Maruhachi Warehouse stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 27,82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruhachi Warehouse 9,87 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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