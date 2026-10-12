Maruhachi Warehouse stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruhachi Warehouse hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Maruhachi Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,05 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at