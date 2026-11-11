MARUI GROUP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MARUI GROUP hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 74,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at