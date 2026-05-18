MARUI GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MARUI GROUP präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MARUI GROUP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 453,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 437,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at