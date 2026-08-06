MARUI GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MARUI GROUP präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat MARUI GROUP im vergangenen Quartal 454,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MARUI GROUP 466,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at