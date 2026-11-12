MARUI GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MARUI GROUP hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 468,5 Millionen USD – ein Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MARUI GROUP 468,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at