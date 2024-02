MARUI GROUP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MARUI GROUP präsentierte in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MARUI GROUP 26,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat MARUI GROUP 58,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 34,67 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 58,20 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at