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05.08.2026 06:31:29
MARUI GROUP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MARUI GROUP lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,46 JPY, nach 44,12 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 72,36 Milliarden JPY gegenüber 67,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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