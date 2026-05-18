MARUI GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MARUI GROUP lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MARUI GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,75 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 71,08 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 158,35 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 143,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MARUI GROUP in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 276,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 254,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at