18.05.2026 06:31:29

MARUI GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MARUI GROUP lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MARUI GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,75 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 71,08 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 158,35 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 143,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MARUI GROUP in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 276,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 254,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen