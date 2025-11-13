|
MARUI GROUP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MARUI GROUP präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 468,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 430,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
