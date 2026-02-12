|
MARUI GROUP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MARUI GROUP stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
MARUI GROUP hat ein EPS von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,480 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 450,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,8 Millionen USD in den Büchern standen.
