MARUI GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MARUI GROUP lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at