|
12.11.2025 06:31:28
MARUI GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MARUI GROUP lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,03 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.