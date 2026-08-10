Maruichi Steel Tube: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maruichi Steel Tube lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 24,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 65,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maruichi Steel Tube 59,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at