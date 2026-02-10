Maruichi Steel Tube gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maruichi Steel Tube hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,15 Prozent auf 62,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65,34 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at