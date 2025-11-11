|
Maruichi Steel Tube hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Maruichi Steel Tube hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 28,78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maruichi Steel Tube 3,50 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 60,82 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruichi Steel Tube 65,99 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
