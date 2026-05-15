Maruichi Steel Tube legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Maruichi Steel Tube hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 60,60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruichi Steel Tube 62,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 117,99 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 112,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 243,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 261,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at