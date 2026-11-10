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10.11.2026 06:31:29
Maruichi Steel Tube veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Maruichi Steel Tube hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 70,86 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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