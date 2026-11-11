MARUJUN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MARUJUN hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

MARUJUN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 92,30 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MARUJUN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at