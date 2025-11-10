|
MARUJUN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MARUJUN hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 92,30 JPY gegenüber -4,290 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MARUJUN einen Umsatz von 11,17 Milliarden JPY eingefahren.
