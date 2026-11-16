Maruko: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maruko präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,05 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Maruko im vergangenen Quartal 6,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maruko 5,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at