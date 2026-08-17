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17.08.2026 06:31:29
Maruko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Maruko hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruko -1,850 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,72 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,48 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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