15.01.2026 06:31:29
MARUKYU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MARUKYU hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,88 JPY gegenüber 25,32 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent auf 68,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
