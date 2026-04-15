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15.04.2026 06:31:29
MARUKYU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MARUKYU hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40,25 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MARUKYU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 67,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 119,70 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 121,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 266,74 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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