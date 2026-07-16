MARUKYU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MARUKYU stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 25,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MARUKYU 33,83 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at