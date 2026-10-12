Marumae: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marumae präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Marumae hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,43 JPY je Aktie gewesen.

Marumae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 132,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 53,55 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,43 Milliarden JPY gegenüber 11,40 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at