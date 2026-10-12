12.10.2026 06:31:29

Marumae: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marumae präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Marumae hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,43 JPY je Aktie gewesen.

Marumae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 132,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 53,55 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,43 Milliarden JPY gegenüber 11,40 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen