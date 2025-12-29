Marumae hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marumae präsentierte in der am 26.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 34,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marumae 1,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at