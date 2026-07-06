Marumae hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marumae hat am 03.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Marumae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at