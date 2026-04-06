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06.04.2026 06:31:29
Marumae mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Marumae präsentierte am 03.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,06 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 123,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marumae einen Umsatz von 2,00 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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