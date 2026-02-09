Maruo Calcium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maruo Calcium veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,10 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,30 Prozent auf 3,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Maruo Calcium 3,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at