Maruo Calcium präsentierte Quartalsergebnisse

Maruo Calcium äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 41,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maruo Calcium 40,55 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 3,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at