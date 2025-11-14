Maruo Calcium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maruo Calcium ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maruo Calcium die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,29 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at