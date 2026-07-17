Marusan Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marusan Securities gab am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,31 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Marusan Securities 20,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marusan Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at