Marusan Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marusan Securities hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,86 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,74 Milliarden JPY gegenüber 5,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at